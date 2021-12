Este e-mail de la Universidad de Salamanca ha generado un gran debate entre su alumnado

“Honestamente, se agradece que no todo sean ‘felices fiestas’ cuando nos ponen los exámenes a la vuelta, me parece bien que se preocupen por estos temas”, señala Irene Álvarez, alumna de primer curso de Medicina en la USAL. “Lo malo es que las tutorías son literalmente entre los exámenes o incluso después, pero por lo demás estoy de acuerdo. Si no estás nervioso por aprobar algo es porque no te importa lo que haces supongo, lo importante es que esa parte no te domine”, concluye la alumna.

No es la única que aplaude esta iniciativa por parte de la universidad: “Que se preocupen por estas cosas que nos pasan a todos y den estrategias para sobrellevarlo me parece bien, además no es demasiado largo y está bien explicado”, considera Cristina, estudiante de Sociología en la misma universidad.

Por otro lado, la mayoría de alumnos no ven la propuesta con tan buenos ojos. “Sería positivo si lo dijesen desde principio de curso y todos los años, pero que ahora de repente, en un momento de estrés y de real ansiedad por covid y otros temas, te venga la USAL diciendo ‘estamos aquí para lo que necesites’ cuando no lo han hecho en su vida…”, opina una alumna de Italiano y Máster en Educación, que al igual que otros de sus compañeros ha preferido no dar su identidad.

“Puedes normalizar el hecho de sentir ansiedad, pero no me digas que está bien”, comenta una estudiante de Medicina, que admite que ella misma ha necesitado recurrir a ansiolíticos y ayuda profesional para gestionar la ansiedad. “Para quien le sirva estupendo, pero a mi me ponen sesiones en pleno mes de exámenes y me dan más ansiedad aún”, expone una alumna de Magisterio, que no está de acuerdo con las fechas establecidas para las charlas.

“El correo me parece un despropósito, lo primero porque habla de la ansiedad como algo bueno, porque se produce si al afectado le importa algo suficiente, lo cual es un absoluto desconocimiento de lo que es la ansiedad; y lo segundo, porque proponen ‘soluciones’ individuales a problemas que son colectivos o estructurales”, explica otro alumno.

En lo que muchos están de acuerdo es que tal vez no se debería de hablar de cómo controlar la ansiedad sino plantearse por qué el sistema educativo les provoca esa ansiedad. “Me parece irónico, es decir, te genero ansiedad durante todo el año, pero te mando un mensajito para que te sientas medio bien, pero tú sigue estresándote que como suspendas los exámenes pagas segunda matrícula”, considera otra alumna de primero de Medicina.

“No creo que sea muy oportuno mandar un correo en el que se dice que la ansiedad es algo positivo cuando muchos estudiantes sufren ansiedad, siendo la Universidad culpable debido a la mala organización de algunas facultades”, explican Manuel Ramos, estudiante de Física, y Sara Almeida, de Estudios Ingleses. “La SAS debería centrarse en reforzar la atención psicológica en vez de mandar correos tratando de normalizar una situación que no debería de existir”, concluyen.