Este es el dineral que habría cobrado Willy Bárcenas (Taburete) por ir a 'Supervivientes'

“Era semanal y pasaba los 15.000 euros o una cosa así”, confesó, aunque señaló que ese dinero “es muy caro y te puede condicionar para siempre tu intimidad”.

Puedes ver el momento aquí a partir del minuto 8:00

Además, otra serie de motivos personales le quitaron la idea de trasladarse a Honduras de la cabeza. “Yo nunca he buscado la fama y ahí iba como hijo de Bárcenas porque en el momento que se me propuso Taburete ni existía y así no quería ir. No quería hacerme un nombre con eso”, indicó.

Motos no dudó en bromear señalando que si hubiese ido a la isla ahora estaría pelándose con la Pantoja por “chupar un grillo”.

En comparación con otros concursantes, Bárcenas cobraría más que algunos de los concursantes del programa.

Por ejemplo, Mayte Zaldívar o Raquel Mosquera se embolsaron unos 10.000 euros por semana, Dakota gana en esta edición unos 8.000 semanales y Sofía Suescún—ganadora de la edición 2018— se hacía semanalmente con unos 6.000 euros, mientras que por encima se encuentra Kiko Rivera, que ganó en torno a 30.000 o 40.000 euros semanales.

Muy por delante de todos ellos se encuentra Isabel Pantoja, la superviviente mejor pagada de la historia del reality: 80.000 euros semanales.