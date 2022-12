Este es el fallo informático que le ha costado cientos de miles de euros a los anunciantes de Amazon en el Black Friday

EDUARDO MUÑOZ via REUTERS

EDUARDO MUÑOZ via REUTERS

Ello tuvo varias consecuencias. Por un lado, muchas empresas pensaron que no estaban gastando lo necesario para lograr sus objetivos de venta, por lo que aumentaron su desembolso en publicidad. “Cuando el panel de control te dice que solo has gastado unos pocos miles de dólares y en realidad has gastado decenas de miles de dólares, la situación desde luego resulta engañosa”, explica Laura Meyer, fundadora y CEO de la agencia Envision Horizons, especializada en Amazon.