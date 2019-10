Este hombre define a la perfección qué es ser rojo: todo un éxito en Twitter

Si nunca has sabido definir exactamente qué es ser rojo, la respuesta de un hombre te puede ayudar. El vídeo, de menos de 50 segundos, no ha dejado de acumular retuits y me gusta y se está convirtiendo en todo un fenómeno de masas.

“De política no sé prácticamente nada, solo sé quiénes quieren seguir robándonos y que soy rojo”, asegura. El periodista, sorprendido ante esa afirmación, le pregunta que por qué es rojo.

El hombre da cinco motivos por los que llaman rojo: “En la empresa, cuando exijo que se cumpla el convenio laboral y que se me paguen la horas extras, mi jefe me llama rojo. Cuando defiendo una enseñanza pública, laica e inclusiva, los que quieren hacer negocio con la educación me llaman rojo”.

“Cuando defiendo una sanidad digna, pública y de calidad, los que quieren hacer negocio con la salud me llaman rojo. Cuando considero que es la mujer la que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, los de la edad media me llaman rojo”, continua.

“Cuando me manifiesto contra el maltrato animal, los de Atapuerca me llaman rojo”, sentencia.

Tras escuchar todos sus motivos, el periodista le dice que está claro que es de izquierdas. “Bueno, pues de izquierdas y rojo”, concluye.