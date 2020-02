Este hombre hace una proposición nunca antes vista en 'First Dates': "No se lo van a creer"

First Dates

First Dates Comensal de 'First Dates'.

First Dates, el programa de Carlos Sobera en Cuatro, ha vivido este lunes una de esas citas insólitas que tanto gustan a la audiencia.

Los protagonistas del encuentro son Jacobo y Mari Ángeles. Los dos comensales han demostrado tener un envidiable sentido del humor y así lo han demostrado.

El hombre, en plena cita, le ha propuesto a Mari Ángeles hacer un simpa, es decir, irse sin pagar la simbólica cuenta que ha depositar al final de la cena.

“Me vas a permitir. A que no hay cojones a hacerse un simpa. Está todo estudiado. Tu coges y sales primero hacia el baño, yo me quedo aquí haciendo guardia. No se lo van a creer sería el primer simpa de la historia. Tengo unas ganas de hacerlo...”, ha asegurado Jacobo, algo que ha provocado las risas de su cita.

Después, Lidia Torrent ha aparecido en escena para dejar unos bombones. “Nos tocará enamorarnos”, ha dicho él.

Finalmente ha surgido el amor. Los dos tendrán una segunda cita después de que ambos se hayan sentido muy cómodos. “Nos han faltado una o dos horas más”, ha dicho ella.