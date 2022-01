Este hombre impacta con su testimonio en el 'Telediario': está pasando y muchos no lo ven

Es tremendo esto. Yo lo he visto hoy y no he podido evitar pensar en mis padres, en especial en mi padre. Mi madre desistió de usar tecnología hace mucho. Pero mi padre, no. Tiene (y usa) ordenador, smartphone, etc. Hacia el final de su vida laboral empezó a haber ordenadores... https://t.co/uU7wGmDzqn