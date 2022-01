Este hotel de Alcorcón, en boca de todo Twitter por cómo trató a una persona sorda: "¡GRACIAS!"

El hotel Holiday Inn Express Alcorcón está siendo uno de los grandes protagonistas en Twitter (para bien) de las últimas horas por el trato que le dio a una persona sorda que se hospedaba allí.

El relato lo ha publicado en la red social el propio cliente, que ha querido agradecer al recepcionista del hotel lo que hizo por él: “Se alejó unos metros, detrás de la mampara, se bajó un poco la mascarilla, me habló despacio y de frente. Y para rematar, me dio un aparato que va dentro de la almohada y vibra si hay incendio”.

El hombre afirma que se quedó complemente sin palabras, mirando al trabajador y asintiendo, y que solo pudo decirle gracias.

“Así que llegué a mi habitación, me tumbé sobre la cama y me puse a pensar que esto no podía estar pasando de verdad”, relata el cliente: “Que no le he tenido que pedir que se baje la mascarilla o que me lo escriba en un papel...y ¿de dónde narices ha sacado el cacharro ese de incendios?”.