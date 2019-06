Este museo es uno de los mejores de Europa (y está en España)

🎉 Congratulations to the European Museum of the Year Rijksmuseum Boerhaave Leiden @museumboerhaave 🇳🇱 for communicating science👏

& to all winners of an #EMYA2019 Award🏆

Which one will you visit next?😀

▶️https://t.co/3C9St10P0S#EuropeanHeritageAlliance@museum_forumhttps://t.co/VN9Lkrub6l