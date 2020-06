Este país es un desastre

El país entró en la crisis del coronavirus dividido y sale fracturado, dolorido y terriblemente enfadado. Ni siquiera la mayor tragedia sociosanitaria en los últimos cien años ha ejercido de revulsivo para que la clase política antepusiera los intereses partidistas a los generales. El Gobierno ha incurrido en decenas de errores estos cien días (¿quién no los cometería en una situación de esta envergadura?): falta de una mínima previsión, carencia de una voluntad clara de alcanzar acuerdos con la oposición, una gestión nefasta en la compra de test o la mucha más inquietante ausencia de datos sobre fallecidos y contagios durante 12 días, han sido fallos que el mismo Gobierno ha reconocido y que no se deberían volver a producir.

Más preocupante, mucho más, es el papel de Vox no sólo en esta crisis, sino en la realidad española. Su populismo rancio envuelto en banderas, proclamas, soflamas, insultos y críticas no aportan nada al país. Nada. Porque por mucho que repitan palabras como patria y nación en realidad no hacen más que evidenciar lo mucho que detestan a España: sólo ponen en valor conceptos abstractos y vacuos como la “España que madruga” o “Esta gran nación”, nada más. El resto, todo lo que conforma el país, les abochorna y enfurece: los “subsidiados” de la “paguita”, los rojos, los gays, los paniaguados de la cultura, los emigrantes, los medios de comunicación, los políticos, las comunidades autónomas... Detestan en España y por eso se han sentido tan cómodos en un momento en el que el país ha estado a punto de quebrarse.

No, la clase política no ha estado unida. Pero tampoco la sociedad. Los primeros aplausos fueron sonidos de esperanza, emoción y solidaridad, pero un mes después enmudecieron ante las rabiosas caceroladas del ‘todo mal, todo siempre mal’. Fuimos moderadamente aplicados durante el confinamiento pero no nos hemos terminado de creer que el virus ni se va de vacaciones ni va a dejar de matar. Nunca llegamos a entender que el confinamiento no se debió al capricho de un presidente socialcomunista, sino que fue una medida extrema y necesaria para evitar que usted, yo, todos nosotros, acabásemos contagiados. O lo que es peor, muertos. Los soberbios que presumen de que vieron venir la crisis en enero podrán reprochar al Gobierno su falta de previsión, pero sólo un necio puede tener los arrestos de no reconocer que, una vez que Sánchez tuvo conciencia de la gravedad del problema, tomó la mejor decisión de su vida: confinar a 47 millones de personas.