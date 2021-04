La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elegido las de Lidl como las mejores pastillas de lavavajillas del mercado en cuanto a la relación calidad-precio.

El ranking de este tipo de productos lo encabeza, en cualquier caso, L’Abre Vert todo en 1 con una puntuación de 73 sobre 100 seguido de Fairy Platinum plus all in one Limón (67) y de Seventh Generation all in one Free&Clear (67).

El producto de Lidl se sitúa en cuarta posición con 64 puntos, pero su precio es de 3,99 euros por 40 pastillas frente a los hasta 10 euros por 20 dosis de sus competidores con mejor puntuación.

En cuanto a los jabones para lavar a mano, las primeras posiciones las copan productos de Fairy: el extra higiene eucalipto (87 puntos), Fairy Ultra original (86) y Fairy espuma activa (82). Pese a ello, el mejor en calidad-precio es Esselt, de Aldi.