Este profesor conquista Twitter con los motes que les está poniendo a sus alumnos

Él les dice su nombre a todos, aunque, como afirma, hay algunos alumnos que tienen más dificultades para pronunciar su nombre, especialmente “la erre de Ernesto”.

“Entre eso, que al día después no se acuerdan porque tienen cosas más importantes en la cabeza y que a los peques les encanta inventarse nombres graciosos, es una risa ver cómo me llaman. Mi favorito es Tornado, pero también Neneto y Bernardo porque why not (por qué no)”, se lo toma con humor Filardi.