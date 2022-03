Este reportero de La Sexta zanja de raíz las surrealistas críticas por esta imagen

Sicilia aparece normalmente en sus conexiones con chaleco y casco y eso ha supuesto que haya recibido alguna crítica en las redes sociales de gente que no entiende la razón por la que usa esa protección en sitios donde en principio no hay peligro.

Ante estos mensajes, el propio Sicilia ha puesto un tuit para explicarlo. “Algunos me habéis preguntado por qué me pongo el chaleco y el casco en algunas zonas de Kiev donde quizás no es necesario. La respuesta es que me lo ha pedido quien me paga el seguro repatriación si tengo una desgracia. Y me parece una petición muy razonable”, ha escrito el periodista en un mensaje que acumula más de 8.300 ‘me gusta’.