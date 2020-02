Este tuit se ha convertido en negocio: el éxito viral de estos separadores de libros con forma de callejón

Si Jesús López hubiese planeado un negocio de sujetalibros con forma de callejón seguro que no le habría salido así de bien. Pero Twitter es imprevisible y la respuesta recibida por el tuit que compartió su hija ( @itsBerru ) el domingo 1 de febrero con las fotos de su trabajo ha sido abrumadora.

Más de 40.000 retuits y cerca de 100.000 me gusta en menos de una semana sirven para hacerse a la idea de las dimensiones de este éxito, aunque hay un dato todavía más significativo. “El domingo tenía 27 seguidores en Instagram. El martes, después de que mi hija compartiese mi perfil, ya tenía más de 10.000”, cuenta por teléfono a El HuffPost Life. “Todo esto me sorprende y me emociona”, añade.