Este tuit sobre Ester Expósito arrasa en Twitter... pero NO por Esther Expósito

Es uno de los tuits del día en la red social del pájaro azul. Un usuario de Twitter ha usado parte del vídeo más viral de la actriz Ester Expósito para mandar un importante mensaje sobre la crisis del coronavirus.

En los primeros segundos de vídeo se puede ver a la estrella de Élite bailando. Unas imágenes que publicó el 11 de abril Expósito en su cuenta de Instagram y que tienen ya más de 70 millones de reproducciones.

Ahora, @Saúltijeras ha usado este vídeo para aparecer él entre medias y mandar un importante mensaje a los ciudadanos para que no se relajen: “Nada. Era para recordarte que la mascarilla hay que seguir poniéndosela, sabes... que parece que no pasa nada y no... que el rebrote está ahí. Nada, era simplemente para eso”.

La publicación tiene en pocas horas más de 14.000 compartidos y más de 35.000 me gusta. Todo un éxito en Twitter. Así que sabes, hazle caso a Saúl y ponte la mascarilla.