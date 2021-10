Un vídeo de sólo dos minutos para retratar el lado bueno de la España de hoy

La vida no es como muchas veces la cuentan. O al menos no tal cual: la crispación de las redes, el desencanto de algunos titulares y lo desgraciado de algunos acontecimientos —sin palabras ante las pandemias mundiales y los desastres naturales— no nos dejan ver la luz.

El día a día está lleno de muchos momentos de paz, conciliación y solidaridad. Somos un país moderno y generoso, en el que la España urbana sale en auxilio de las posibles carencias de la España rural, y viceversa. En el que conviven diferentes lenguas con normalidad. En el que las mujeres pelean duro por la igualdad. En el que jóvenes de distintas procedencias, razas y culturas enriquecen su forma —y la de todos— de ver el mundo. En el que el amor ya no es cosa de un hombre y una mujer. En el que hay empresas comprometidas con las inquietudes de la socierdad y se suman a los cambios.