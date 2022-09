El juez Pedraz y Esther Doña son los protagonistas del mejor salseo del verano

Viuda del marqués de Griñón y personaje de la prensa rosa

Una nueva ilusión un año después

A finales de septiembre, la pareja protagonizó su primera portada en ¡Hola! dedicándose azucaradas palabras de amor. “Creo que ya estaba escrito. Hace unos años, Carlos comentó en una reunión con amigos algo que me dejó perpleja: ’El día que yo no esté, Santiago es el hombre que me gustaría para Esther”, dijo ella. “Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos”, dijo él.