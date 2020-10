Ester Expósito estalla tras las últimas noticias: "Estáis engañando a la gente"

Juan Naharro Gimenez via Getty Images

La actriz de Élite (Netflix) Ester Expósito se ha convertido en sólo un año en toda una estrella. Muestra de ello son las cifras que tiene en Instagram o el terremoto que provoca cada vez que sube una foto a esta red social.

A pesar de esto, la madrileña de 20 años también vive el lado malo de la fama. Los rumores y titulares de revistas del corazón sobre ella son una constante, especialmente aquellos que hablan de su físico y las supuestas operaciones estéticas a las que se habría sometido. “Rinoplastia, diseño de cejas, aumento de labios y una bichectomía (una reducción de mejillas)”, mencionan en el fragmento compartido por ella misma.

Para acallar estas noticias, la intérprete ha compartido una historia en su cuenta de Instagram en la que niega rotundamente que se haya sometido a algún retoque. “No me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información”, indica. “De esta forma estáis engañando a la gente”, añade.

Además, la joven ha aprovechado su publicación para reivindicar la influencia que tienen los medios de comunicación, especialmente online, entre los jóvenes. “Son muchos lxs jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, concluye.

No es la primera vez que Expósito reacciona así a unas noticias falsas sobre ella. El pasado mes de diciembre saltó el rumor de que mantenía una relación el futbolista del Real Madrid Karim Benzema. Entonces, le bastó con un selfie de su cara al enterarse de las noticias.