Ester Expósito, camaleónica en Venecia: tres apariciones, a cual más diferente

No presentaba ninguna película a concurso en el Festival de Venecia, pero Ester Expósito se ha dejado ver en la alfombra roja del certamen. La actriz, que ya paseó por el Lido en la edición del año pasado, ha participado en varios eventos como embajadora de la firma de joyería Bulgari.

Expósito remató el look con una melena extralarga y con tres espectaculares joyas de Bulgari: un brazalete, un anillo y unos pendientes. Todas las piezas llevaban una serpiente, uno de los emblemas de la marca.

Expósito coronó su look con un accesorio que promete hacer una aparición estelar en las tiendas de marcas low cost en un nuevo ataque de nostalgia: la diadema elástica que se popularizó en los sesenta y vivió una gloriosa resurrección a finales de los noventa y principios de los 2000.

Expósito, en una cena de gala en Venecia