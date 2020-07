Esther Vaquero logra uno de sus tuits más exitosos al definir así a Vicente Vallés

Es una de las polémicas de la semana: algunos dirigentes de Podemos han cargado estos días contra el periodista de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés.

De hecho, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder del partido morado llamó a Vallés “presunto periodista” y Pablo Echenique, portavoz de Podemos en el Congreso, criticó un vídeo en Twitter con sus “grandes momentos”.

“Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el Gobierno e Iglesias finalmente no fuera vicepresidente. Que es como, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué tendrían que haber hecho con nosotros que aún no han hecho?”, dijo Iglesias en referencia al Caso Dina.

Esto ha provocado que algunos profesionales de los medios saliesen en defensa de Vallés. Una de las más contundentes en su apoyo ha sido su compañera de cadena y periodista Esther Vaquero.

“Es riguroso, didáctico, profesional, valiente, discreto, trabajador y HONESTO. Lo confirmo cada día, y cada día intento aprender de él. Qué ruin que alguien pretenda hacer creer lo contrario. Qué orgullo trabajar con Vicente Vallés”, ha escrito Vaquero.

Un tuit que tiene en pocas horas más de 3.400 compartidos y más de 13.000 me gusta.