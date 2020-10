Esther Vaquero, tras ser criticada por su última foto: "Vamos a terminar desquiciados"

View this post on Instagram

Izquierda: 4/10/19 a.C. (antes del Covid). Derecha: hoy, 4/10/20 d.C. (después del Covid). Y a pesar del virus, el año ha pasado volado gracias a ella y su hermano. 😍 Bendita maternidad, que te pone delante siempre lo más importante. P.d: Las lumbares siguen bien, gracias #MamáDeDos #Maternidad #Embarazo #MumToBe #Bebé #Baby #OneYearBaby #MiBebé #PrimerosPasos #FirstSteps #firststeps👣