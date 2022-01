"Esto, en bucle": El vídeo de 23 segundos de Julia Otero que ha compartido Echenique

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo de la entrevista que la periodista Julia Otero, presentadora de Julia en la Onda de Onda Cero, concedió al programa Liarla Pardo de LaSexta.

Se trata de un extracto de apenas 23 segundos en los que Otero habla con Cristina Pardo del periodismo y hace la siguiente reflexión:

“Hay que mentalizar a nuestra profesión porque, claro, hay gente que se llama periodista y miente todos los días. Y nosotros no siempre los desenmascaramos a esos individuos. Entonces, yo creo que una sociedad crítica y formada es fundamental. Una prensa seria que no mienta también es fundamental. Y que no confundamos los datos con las opiniones, también”.