Esto es lo que ha costado el retrato institucional de Cristina Cifuentes

“Trabajadora, valiente y constante”, alaba Ayuso

“Ya la estoy viendo tratando a todo el mundo por igual, desde la persona más conocida a la última que le escribía por Internet. Tengo recuerdos de ella sentada en una mesa del PP a altas horas de la noche cuando ya no quedaban ni los figurantes de pasillo o quedándose la última en un mitin para que el afiliado no se quedara sin su foto, agotada, subida en unos tacones altísimos, con un dolor de espalda infernal, pero siempre con esa sonrisa”, ha recordado.

“Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por los madrileños, por tanto trabajo y por tanto sufrimiento. Que sepas que no son pocas las personas que todos los días me hablan de ti. Te has ganado el corazón de todos y has inspirado a muchas personas que se han visto representadas”, ha concluido.