Federico Moccia: "La mujer no tiene necesidad de demostrar nada"

La viralizada frase del italiano se ha extraído de una entrevista de la agencia EFE y, si se contextualizara, podría cobrar otro sentido. Esto es lo que ha dicho exactamente a la pregunta del periodista Gonzalo Sánchez sobre el debate del feminismo:

“Me gusta mucho la mujer, la feminista en ciertos aspectos se convierte casi en un exceso de lucha. Creo que la mujer no tiene necesidad de demostrar nada. El problema a veces es el hombre que no da la atención necesaria o la consideración justa a la mujer. Sofía [la protagonista de su nueva novela, Mil noches sin ti] es serena, tranquila, es una mujer segura que ama su pasión, tocar música, y en el primer libro hace una elección muy importante que demuestra la capacidad de una mujer de ser del todo independiente. La cosa más bella es que una mujer no dependa de nadie. Esto yo creo que ya la sociedad afortunadamente lo ha demostrado, aunque aún por desgracia las mujeres tienen obstáculos en algunos países y en general en algunas concepciones y en algunas mentalidades”.