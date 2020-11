Esto es lo que ahorraría una familia si el Gobierno bajase el IVA a las mascarillas

Rattankun Thongbun via Getty Images

Rattankun Thongbun via Getty Images Mascarilla quirúrgica.

Hay que recordar que las mascarillas quirúrgicas, las de uso más extendido y que protegen a los demás pero no evitan el contagio del usuario, tienen una vida útil de 4 horas, y su eficacia decae si su uso se prolonga durante más tiempo.

Reinke-Photography via Getty Images

Reinke-Photography via Getty Images Una mascarilla FFP2.

Mascarillas FFP2

Este tipo de mascarilla también está muy extendida. Si se emplean y conservan adecuadamente su durabilidad es mayor (puede ser superior a 40 horas seguidas), pero no deja de ser un producto de un solo uso recomendado. Sin embargo, la principal ventaja es que ofrece protección frente al contagio tanto al usuario como a las personas de su alrededor. Su precio varía, pero es posible adquirirlas por unos 3 euros. En este caso, el IVA sería de 0′63 céntimos.

Si hacemos el mismo cálculo que con las mascarillas quirúrgicas, estimando que cada miembro de la familia tendría que emplear como mínimo tres mascarillas FFP2 a la semana,

3 (euros que cuesta la FFP2) x 3 (mascarillas a la semana cada persona) x 4 (los miembros de la familia) x 4 (aproximadamente las cuatro semanas que tiene un mes) = 144 euros al mes

Calculemos ahora el 21% de IVA de esos 144 euros mensuales:

144 x 0,21 = 30,24 euros

Finalmente, si multiplicamos estos 30,24 euros por siete meses, obtenemos la cantidad aproximada que ha pagado en IVA esta hipotética familia de cuatro miembros que ha empleado mascarillas FFP2 desde abril:

30,24 x 7 = 211,68 euros

“Se puede plantear”

En estos momentos y condiciones normales, sin la pandemia, el Gobierno no podría bajar el IVA de las mascarillas porque la legislación europea no lo permitiría. Sin embargo, la Comisión Europea (CE) ya ha dado muestras de que, debido a la excepcional situación, no abrirá un procedimiento de infracción contra los países que apliquen un tipo de IVA reducido a las mascarillas.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dicho este lunes que “se puede” plantear una reducción de este impuesto, pero ha opinado que “no está en lo nuclear” del problema, aunque el Gobierno “está abierto” al debate y “no nos cerramos a nada”.