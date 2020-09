Esto es lo que sabemos (y lo que aún no sabemos) sobre los asintomáticos

No obstante, ahora se ha descubierto que también hay un porcentaje sorprendente de asintomáticos entre la población mayor. Un estudio publicado en la revista académica Journal of the American Medical Association detectó un 88% de infectados asintomáticos en varias residencias de la tercera edad de Connecticut. En una residencia de Chicago, el 37% de los ancianos que dieron positivo tampoco llegaron a desarrollar ningún síntoma.