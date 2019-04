Esto es lo que se sabe del supuesto "informe oculto" que da 70 escaños a Vox

¿El PP ganando las elecciones con 86 diputados y el PSOE quedando segundo con 81? Estos días se ha compartido por redes sociales —y hasta algunos medios han hecho noticias sobre ello— un supuesto “informe oculto” en el que además de esos resultados, Vox irrumpiría en el Congreso con 70 escaños.

Estos datos no provienen de ningún “informe oculto”, como informa Maldita Hemeroteca, simplemente son una serie de tuits publicados el pasado 5 de abril por el politólogo Francisco Carrera.

Carrera hace una predicción personal por provincias en la que se muestra el número de escaños que según él obtendrían los partidos basándose en afluencia a mítines, resultados históricos y reproducciones en YouTube.

El propio autor ha explicado que simplemente es una “apuesta”: “No es un estudio cuantitativo, estos resultados no están basados en encuestas. No he hecho trabajo de campo como tal”.