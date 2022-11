Esto es lo que vas a cobrar de pensión en 2023

Shapecharge via Getty Images

Más de 100 euros mensuales de media

Así, con estos datos sobre la mesa, si este año has cobrado 1.200 euros de pensión, en 2023 será de cerca de 1.302. Pero, por ejemplo, si has cobrado 800, recibirás 868; si has percibido 900, en cambio percibirás 976,5 euros. En el caso de una pensión mileurista, la subida será a 1.085 euros.