"Esto es un atraco": El tenso momento tras los Goya que pudo verse en 'LaSexta Noche'

Sin embargo, la periodista tuvo la suerte de que Almodóvar se giró y dijo: “No, ¿pero le digo algo?”.

“Es que están en directo en LaSexta Noche, Pedro”, decía el empleado.

Entonces la periodista arrimó el micrófono y Almodóvar se acercó a contestar. “Oye, Sexta Noche, que no me dejan. Hoy he tenido que hablar con muchísima gente y entonces no soy dueño ni de mi templo, ni de mi cuerpo, ni de mi persona”, se excusó el director.

Mientras eso pasaba, podíamos ver la cara de Iñaki López observando con sorpresa la escena.