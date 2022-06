"Esto ha pasado al final del debate, qué bochorno": esta escena da que hablar en Twitter

Yo pensé aquí que le estaba haciendo una peineta (y la censuraban no mostrando la mano) y me quedé en plan https://t.co/lLht4RTUko pic.twitter.com/LcfrnnEgUZ

La primera en sacar el tema ha sido Macarena Olona cuando ha dicho a Moreno que después del 19 de junio va a tener su “mano tendida para llegar a acuerdos sobre políticas y gobierno”. “Si tan sólo necesita un escaño o la abstención de Vox para ser presidente, no lo va a ser si Vox no está dentro del Gobierno, y no es una cuestión de cargos públicos, sino de que o estamos dentro o no cumple lo firmado”, ha espetado al candidato popular.