Esto es lo que le ocurre a tu cuerpo cuando trabajas desde casa

Los calambres en las piernas son un síntoma de mala circulación y el dolor es la forma que tiene el cuerpo de decirte que no estás trabajando en una buena postura. “Si te dan calambres en la pierna, el músculo te está diciendo: ‘Oye, que no me llega bien la sangre’. Si te pidiera que trabajaras de rodillas durante todo el día, te garantizo que acabarías sintiendo calambres”, afirma Hedge.