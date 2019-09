Esto parece 'Élite'

Élite no tenía más intención que entretener, que hacer evadirse de la realidad a los telespectadores. Pura frivolidad de suburbio lujoso español… y de repente se ha convertido en un auténtico fenómeno internacional. Sexo, descaro, drogas, borracheras, niñatos con chófer. Un espejo tachado de irreal de nuestra sociedad, pero que describe muy bien lo que está pasando precisamente en nuestra política.

En Élite se respira sexo cada cinco minutos. Las hormonas están desatadas: tríos, polvos en los vestuarios, sueños orales, pajas ‘de amigos’, pérdidas de virginidad. Y, desde luego, muy hormonada está nuestra política y especialmente nuestros líderes Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Pablo Casado y Albert Rivera. Lo que les pone de verdad es la partida en las urnas. Más que la gestión, son auténticos animales de competición. En público menosprecian las encuestas y en privado no dejan de encargarlas y mirarlas.

El PSOE ha decidido levantarse de la mesa de negociación si no aceptamos su imposición de Gobierno de partido único, fórmula que ya fracasó. Nadie entiende por qué quieren llevar al país a una repetición electoral, en lugar de retomar la negociación donde la dejamos en julio. pic.twitter.com/l4yfXAoJF7

Desprecios, amores no correspondidos, ghosting. En una buena serie teen las relaciones personales son esenciales, poca cabeza fría. Besos, a la par que bofetones, venden más. Mensajes de whatsapp calentitos. Y desde luego la historia sentimental de los actores del Congreso está a la altura. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no esconden que no se soportan, falta de confianza. ¿Puede empezar así un acuerdo de colaboración? Este martes la reunión entre PSOE y Podemos -segundo fracaso- se ha desarrollado en un tono más amable, pero las posturas siguen en el mismo sitio que el pasado jueves: Ferraz quiere un Gobierno en solitario y los ‘morados’ ahora piden lo que rechazaron en julio (una Vicepresidencia y tres ministerios).