En cierta ocasión le preguntaron al soberano qué idioma era el que utilizaba más a menudo. La verdad es que no lo dudó ni un momento: “Hablo francés a los hombres, italiano a las mujeres, español a Dios y alemán a mi caballo”.

Imagino que esa contestación no gustó lo más mínimo a los teutones. ¿Será por eso por lo que cuando no entienden lo que dice una persona utilizan la expresión “me suena a español”? El equivalente a nuestro “esto suena a chino”.

La verdad es que esta expresión va por barrios. En el siglo XVI se hizo muy popular la locución “It is Greek to me” —me suena a griego— con la obra de teatro Julio César, de William Shakespeare.

En ella aparecía un conspirador preguntándole a otro qué había dicho Cicerón, y el primero le respondió que no había entendido nada porque “para mí, eso estaba en griego”.

Parece ser que esta expresión no la eligió el bardo inglés de forma casual, durante la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476), el latín siguió empleándose, pero el griego tan sólo se utilizaba en la parte oriental.

De esta forma, en los monasterios de la Europa Occidental no era infrecuente encontrar en los manuscritos algunas anotaciones de este porte: “Graecoum est, non legitur” —es griego, no se lee—. De este modo, y con el inexorable paso del tiempo, el griego pasó a ser sinónimo de impenetrable.