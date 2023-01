“Esto tiene que acabar ya”: así ha sido la crisis más grave entre PP y Vox en Castilla y León

Europa Press News via Getty Images

“No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres embarazadas a nada”. Alfonso Fernández Mañueco se vio en la obligación de convocar por sorpresa una comparecencia institucional el lunes para tratar de zanjar el nuevo incendio político provocado por su socio de Gobierno. “No podíamos seguir así más tiempo”, en interpretación de Génova, después de que los planes sobre el aborto de Vox llegaran a marcar la actualidad nacional, copando tertulias de radio y televisión.

Todo comenzó el jueves pasado. Al término del Consejo de Gobierno comparece Juan García-Gallardo , el número dos de Mañueco, de Vox. Y deja el siguiente titular, que rápidamente copa portadas como la de El HuffPost: Castilla y León obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres escuchar el latido fetal si quieren abortar . El Gobierno central, en ese momento enredado en sus propias polémicas, no duda en reaccionar con contundencia. “No vamos a permitir ningún retroceso”, en palabras de la titular de Sanidad, Carolina Darias.

El foco rápidamente se posa en Fernández Mañueco, que en un primer momento guarda silencio. Según su entorno, no quiere alimentar el ruido. Es la consejería de Sanidad, controlada por el PP, la que asegura que no se presionará en relación al aborto. Pero las dudas persisten, toda vez sí se admiten cambios en el protocolo de atención a las embarazadas y Gallardo se reafirma en sus postulados y asegura que la decisión es “consensuada”. Nadie tiene el papel en concreto, las versiones no casan y la oposición en la comunidad carga en bloque contra el Gobierno bipartito.