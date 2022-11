Estos 27 segundos de Sánchez con Ferreras están arrasando en Twitter

“Yo no digo que el Gobierno sea como el de Nicaragua, ni mucho menos, pero que el trato a la oposición es el mismo o muy parecido. Al final lo que está haciendo el Gobierno... ¿Lo que está haciendo Podemos es muy distinto? A mí Podemos me ha dicho en varias ocasiones que yo tendría que estar presa”, afirmó Ayuso.

Unas palabras a las que, entre gestos de desánimo, respondió Sánchez señalando al resto de dirigentes del Partido Popular: “Me produce profunda tristeza que no haya dirigentes del PP que digan ‘por aquí no podemos pasar’. No se puede descalificar, no se puede insultar, no se puede deslegitimar a un Gobierno. Creo que la política española tiene que estar muy por encima de este tipo de debates. Creo que la política española debe reivindicar su utilidad en un momento tan complejo como el que estamos viviendo”.