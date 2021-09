Estos 40 segundos de Julio Anguita no dejan de compartirse ahora: "Profético"

Julio Anguita, exlíder de IU, murió en mayo de 2020, pero su legado permanece. Muestra de ello es que, de forma periódica, en Twitter se viraliza algún fragmento de sus discursos o de sus entrevistas.

El último ejemplo se está viendo estos días, cuando no dejan de compartirse unas palabras del político sobre el Banco de España que pronunció en junio de 2019 durante una entrevista en La Sexta Noche.

En ese momento, el periodista Iñaki López planteó a Anguita: “El Banco de España dice que ahorramos poco y además que va a haber que retocar las pensiones. Es cierto que los datos dicen que los sueldos son menguantes en este país. Sin embargo, tendremos que ahorrar más para contentar al Banco de España”.

La respuesta de Anguita no fue demasiado larga, apenas 40 segundos, pero está ahora llevándose el aplauso de cientos de usuarios en Twitter.

“Es que hay una equivocación en el letrero. No había que poner Banco de España, sino Banco de la oligarquía financiera española”, comenzó diciendo el exlíder de IU antes de subrayar que “el Banco de España es el instrumento de unos pocos que manejan el dinero de los presupuestos generales del Estado”.

“Un Banco de España que le da dinero a la banca y que no le pide que lo devuelva, es un banco que no es de los españoles en absoluto. Que todas sus políticas sean siempre contra los mismos... es un banco de la oligarquía española. Yo no le doy el nombre de Banco de España. No se lo merece. Es el banco de unos cuantos”, zanjó.

El vídeo lo ha subido ahora a Twitter el usuario @Daniel_Globo_ y en un día supera los 1.200 ‘me gusta’ con reacciones como estas: