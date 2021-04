Estos son los colaboradores de 'Sálvame' a los que María Patiño ha bloqueado en WhatsApp

Hay gente que deja de seguirse en Instagram al enemistarse y hay quienes deciden ser mucho más drásticos y acabar con toda comunicación. Al igual que hay colaboradores de Sálvame que se llevan las disputas del programa a casa y otros que deciden cortar por lo sano. Así lo hace María Patiño, que ha bloqueado a varios de sus compañeros en WhatsApp, para enfado de ellos al darse cuenta. La presentadora de Socialité ha decidido incluirlos en su particular lista negra.

Sin ningún ánimo de meter cizaña, Jorge Javier Vázquez sacaba el tema este miércoles en directo. El presentador tenía una inquietud “muy importante” en relación a Patiño, con la que consiguió caldear el ambiente (algo no muy complicado): ”¿A cuántas personas de este programa has bloqueado?”.

Patiño dijo no acordarse y se quedó, pese a su habitual incontinencia verbal, callada. Raro, raro... Más aun cuando le entró la risa tonta. Fueron ‘sus víctimas’ quienes tuvieron que hablar por ella.

“Me ha bloqueado de WhatsApp y de Instagram, de Twitter no. No sé qué le he hecho”, explicó Laura Fa. No lo sabía ni ella ni la propia Patiño, que aseguraba no recordar por qué la bloqueó. Sin embargo, si recordó la razón por la que hizo lo mismo con otro de sus compañeros, Miguel Frigenti.

“Hizo un comentario de Gema López que no me gustó”, confesó la presentadora, amiga íntima de López. Un gesto que ya tuvo en su día con el propio Jorge Javier y con la colaboradora de Viva la vida Marisa Martín Blázquez, con la que parece haber arreglado ya sus diferencias, dado que piensa desbloquearla.

Los colaboradores de Sálvame tacharon el comportamiento de Patiño de infantil, pero ella insiste en que seguirá actuando igual, porque “cuando hay algo que no le gusta, bloquea”.

En la nueva era, un follow equivale a un amigo y un unfollow a... problemas.