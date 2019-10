Estos son los equivalentes españoles de los sitios más sobrevalorados del mundo

1. Viajar a Extremadura vs. Japón

Quien busca cultura manga, no encontrará mucho de eso por tierras extremeñas. Ahora, ¿quién no ha querido instagramear los hermosos cerezos en flor de Japón? No hace falta irse tan lejos: el Valle del Jerte (Cáceres<9 es de sobra conocido por su floración. Además, se puede aprovechar la visita para darse un baño en las más que sorprendentes piscinas naturales de la Garganta de los Infiernos, especialmente en la zona de Los Pilones. ¿Onsen? No, estos baños son mucho más refrescantes. Y,, para seguir presumiendo, hay quien los compara con la piscina del Diablo de Zambia o la Laguna Azul de Islandia. Casi nada...