La estrategia Letizia en medio de la crisis de reputación de la monarquía

Que la reina Letizia no da puntada sin hilo es vox populi entre los expertos en Casa Real, y que la monarquía no goza en estos momentos de su máxima popularidad está claro para gran parte de los ciudadanos.

Desde que volvió de su estancia en Baleares y retomó su agenda oficial el 2 de septiembre, Letizia ha tirado de hemeroteca en su armario y no ha estrenado ni una sola prenda. Para el resto de los mortales es un hábito completamente habitual, pero no para la reina de una monarquía europea. De hecho, Máxima de Holanda o Kate Middleton han seguido estrenando, aunque es cierto que sus casas reales están menos cuestionas que la española.

El otoño de Letizia y sus 'looks' desde que retomó su agenda

La estrategia de ‘austeridad’ de Letizia responde no sólo a las polémicas del emérito, también a la crisis sanitaria y socioeconómica que atraviesa el país. No está el horno para estrenos. La reina ya tomó una decisión similar durante el confinamiento, haciendo de la sobriedad y los tonos neutros su bandera, aunque no le salió del todo bien y terminó transmitiendo una imagen distante.