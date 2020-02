Estrella Morente se pronuncia tras la polémica en 'OT 2020'

“Yo me guío por los impulsos naturales y eso es lo que he hecho: ser natural una vez más. La improvisación normalmente siempre surge a última hora”, ha señalado en unas declaraciones exclusivas a Hola .

Este añadido de Morente ha sido muy criticado por algunos miembros del programa. Noemí Galera, directora de la Academia, ha afirmado que se quedaron “a cuadros”.

“Lo que hizo Estrella aquí no lo sabía nadie. Nos quedamos todos a cuadros con su inicio de la canción, que era algo que no estaba previsto”, ha asegurado Galera.

Nia, concursante que ganó el privilegio de cantar Morente, ha explicado que la artista le contó momentos antes de actuar que iba a “calentar la voz”.

“Me dijo que si me importaba que hiciese un par de cosas para calentar. Que no me asustara, que iba a calentar”, ha señalado una de las favoritas a ganar el concurso. “Me asusté porque creía que era otra canción. Y pensé: ‘Yo no sé cantar esto’”, ha añadido la cantante.