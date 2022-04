Lo que deberías comer para evitar el estreñimiento del viajero y otros problemas digestivos

“Otra razón podría ser que estamos en una zona horaria diferente, por lo que nuestro cuerpo no está sincronizado con nuestro patrón habitual”, añadió Cunningham. “Una tercera razón es porque somos criaturas de hábitos. A veces, nuestros intestinos pueden volverse ‘tímidos’ en entornos nuevos, como baños nuevos o váteres muy cerca de otros”. Un saludo a aquellos que comparten una pequeña habitación de hotel con su pareja o ligue. Suena estresante, ¿verdad?

Con respecto a eso, la nutricionista fundadora de Happy Belly Nutrition, Selva Wohlgemuth, apunta que el estrés también puede afectar nuestros intestinos y causar problemas digestivos. Si alguna vez has sentido la necesidad de ir a evacuar justo cuando empiezan a embarcar tu avión, sabes a lo que se refiere.

Según Sauceda, no poder mover tanto el cuerpo, como cuando se está en un avión o en un automóvil durante horas, también puede causar hinchazón. En conjunto, comienza a ser fácil ver cómo los viajes pueden alterar los hábitos de ir al baño. Pero afortunadamente, hay muchas cosas que se pueden hacer para mantener todo en orden.

Wohlgemuth afirma que el día que está a punto de viajar, ya sea un viaje largo en coche o un vuelo, le gusta seguir su rutina de la mañana al máximo posible. “Esto incluye beber un vaso grande de agua con limón cuando me despierto y comer un desayuno abundante y equilibrado”, dijo, y agregó que puede incluir un revuelto de huevo y verduras con fruta y yogur.

Todos los expertos destacan que es importante empezar un día de viaje bebiendo mucha agua. “Es muy fácil olvidarse de beber la suficiente cuando se está en movimiento, lo que puede afectar nuestro sistema digestivo”, dijo Cunningham. Además de beber mucha agua antes de viajar, a la dietista Sarah Greenfield le gusta tomar suplementos, como multivitamínicos, un probiótico y vitamina D.

En cuanto a su comida previa al viaje, Sauceda se adhiere a una fórmula que ella llama PFFF (protein, fat, fiber, fermented foods): proteína, grasa, fibra y alimentos fermentados. “Estos son los componentes ideales de un plato saludable para el intestino”, defiende. No siempre puede controlar a qué alimentos tiene acceso una vez que sale a la carretera, pero al menos puede controlar lo que come en casa antes de salir. Una comida que cubra estos cuatro apartados ayudará al intestino cuando sea posible que no pueda ingerirlos más adelante.