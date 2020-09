La chuleta para no perderte el estreno de ninguna serie este otoño

HBO Imagen promocional de Patria (HBO).

Cambios de planes por culpa del coronavirus, regresos y estrenos muy esperados. El otoño llega cargado de novedades en lo que a series se refiere. Estos meses se emitirán algunos de los proyectos más esperados tanto de la ficción nacional, como Patria, como internacional.

Comedia, drama y hasta teatro experimental. En los próximos meses habrá opciones para todos los gustos y, como ya viene siendo habitual, unas cuantas adaptaciones literarias. Aquí el calendario seriéfilo para no perderte con los estrenos de otoño.

El tercer día (15 de septiembre)

Jude Law y Naomi Harris son los protagonistas de esta serie experimental de HBO. Los creadores Felix Barrett y Dennis Kelly emitirán tres episodios iniciales, tres episodios finales y, en el medio, un especial teatral en directo. Disponible en HBO.

We are who we are (15 de septiembre)

El director italiano Luca Guadagnino se estrena en la televisión con este drama adolescente sobre varios jóvenes que viven en una base militar estadounidense en el Veneto (Italia). Disponible en HBO.

Ratched (18 de septiembre)

La última creación del director Ryan Murphy se basa en la novela Alguien voló sobre el nido del cuco. En este drama de terror psicológico Sarah Paulson interpreta a la enfermera Mildred Ratched, desde su origen hasta que entra a formar parte del hospital de salud mental. Disponible en Netflix.

Veneno (20 de septiembre)

El tercer capítulo de la serie de Los Javis se estrena el 20 de septiembre después del parón por la crisis del coronavirus. A partir de esa fecha se emitirá un capítulo cada domingo sobre la vida de La Veneno. Disponible en Atresplayer Premium.

Patria (27 de septiembre)

La adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu es el estreno más esperado de la temporada. El relato sobre los años más duros de la violencia de ETA en el País Vasco llega tras la polémica con su cartel y con la duda sobre si la ficción hará justicia a la aplaudida novela. Disponible en HBO.

Emily in Paris (2 de octubre)

El creador de Sexo en Nueva York trae esta historia sobre una ejecutiva estadounidense que se muda a París siguiendo una oportunidad laboral. Una comedia que promete dar altas dosis de lujo y bonitas localizaciones. Disponible en Netflix.

Fear the Waling Dead (12 de octubre)

La sexta temporada de la serie llega a las pantallas después de tener que retrasar el estreno de nuevos capítulos por la pandemia. El grupo, más disperso que nunca, tendrá que enfrentarse a nuevos retos que no siempre serán fáciles. Disponible en AMC España.

Alguien tiene que morir (16 de octubre)

Carmen Maura encabeza el reparto de la nueva miniserie de Manolo Caro, que también cuenta con Ester Expósito, Carles Cuevas, Pilar Castro o Ernesto Alterio. La producción retrata la sociedad española de los 50 a través del seno de una familia tradicional. Disponible en Netflix.

The Undoing (26 de octubre)

Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan esta miniserie de seis capítulos sobre una pareja que se ve sobresaltada por una dramática muerte. La noticia pone patas arriba su vida acomodada y revela multitud de turbios secretos. Disponible en HBO.

The Mandalorian (30 de octubre)

Los seguidores de Baby Yoda podrán disfrutar de nuevo de las aventuras del personaje. En esta nueva entrega Mando deberá viajar por la galaxia muy, muy lejana en busca de hechiceros Jedi. Disponible en Disney+.

The Crown (15 de noviembre)

La cuarta entrega sobre la vida de Isabel II llega con novedades: veremos por primera vez lo personajes de Diana de Gales y Margaret Thatcher. La actriz Olivia Colman se despide de su personaje, que vuelve a atravesar un período turbulento y múltiples crisis en esta temporada. Disponible en Netflix.

Dime quien soy (Sin fecha confirmada)

La adaptación de la exitosa novela de Julia Navarro llegará en algún momento del otoño a las pantallas. Protagonizada por Irene Escolar, se ha rodado en más de 300 localizaciones combinando espacios naturales con sets construidos para la ocasión. Disponible en Movistar+.

El desorden que dejas (Sin fecha confirmada)

Otra adaptación literaria, en este caso, de la novela homónima de Carlos Montero que ganó el Premio Primavera. Montero, que también es creador de Élite, se encargará del guión al que darán vida Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Tamar Novas o Arón Piper. Disponible en Netflix.

Utopía (Sin fecha confirmada)

Se trata del remake de la serie británica del mismo nombre que se convirtió en todo un fenómeno de culto en Reino Unido. Gillian Flynn será la encargada de dar vida a este grupo de amantes de los cómics que investigan una conspiración. Disponible en Amazon Prime Video.