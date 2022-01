El teatro que no te puedes perder en febrero

Los directores, programadores y empresarios teatrales conscientes de la cuesta de febrero se han puesto las pilas. Quiero decir, han hecho suculentos y atractivos programas para sacar al espectador de casa y llevarlo al teatro. Sí, se lo han puesto muy difícil a las revistas de tendencias, a las culturales y a los osados que, como yo, quieran hacer una propuesta. Allá vamos, ordenándolos por fecha de estreno, y que me perdonen los que no están, me ha costado mucho, pero que mucho, dejarlos fuera: