La llamativa declaración sobre Julio Iglesias de la portada de Chábeli en '¡Hola!'

“En realidad lo he hecho por mi padre”, dijo entonces a Crónica de El Mundo. “Yo nunca, nunca, nunca tuve mayor interés en terminar la carrera, aunque sólo me quedara una asignatura, porque pensaba que no me serviría más que para tener un título. Pero hace cuatro o cinco años mi padre [el doctor Iglesias Puga] empezó a decirme constantemente si no me daba vergüenza no haber terminado los estudios y acabé por hacerle caso”, dijo el cantante.