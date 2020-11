Así ha afectado la pandemia al sexo de los españoles

Eso sí, un 9% reconoce que no entendió bien lo que significa estar encerrado en casa y tuvo relaciones con personas que conoció justo durante las restricciones. Aquí es donde encajaría la imagen de Fernando Simón abriendo los brazos y cara de no entender nada. Aun así, el epidemiólogo puede estar tranquilo porque el miedo al virus hace estragos: el 68,5% cree que hoy en día para una persona soltera es más difícil que antes conocer a gente nueva.

La dificultad de tener sexo en pandemia no quiere decir, sin embargo, que no se haya echado mano de otras soluciones. Y no, aunque también levante cosas, no hablamos de la levadura.