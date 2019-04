Estupefacción de Gonzo tras la revelación de Wyoming sobre el partido que quiso ficharle

La respuesta de Wyoming prometía, y no ha decepcionado: “Pues sí, ya que me lo preguntas. He intentado ser discreto pero me intentaron fichar para el Pacma”, ha asegurado el presentador de El Intermedio.

El argumento con el que ha justificado su respuesta ha provocado la carcajada general en el plató: “Sí, necesitaban a un candidato que representara a los animales en peligro de extinción y yo soy igualito que los loris”.