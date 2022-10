Estupefacción por las palabras de García-Gallardo en la Seminci: "Este triste personaje..."

“A nosotros nos parece estupendo y creemos que es un proyecto cultural imprescindible para Castilla y León. No hay más que ver el nivel de afluencia de personas y la expectación que genera y el conocimiento que da de Valladolid al mundo este festival del cine. Por eso nosotros confiamos en que los futuros gobiernos del Ayuntamiento recuperen esa esencia y se centre en lo principal, que es apostar por el cine sin ideología”, argumentaba este lunes minutos antes de asistir a la Gala del Cine y El Audiovisual de Castilla y León que se ha celebrado en el Teatro Zorrilla.

250.000 euros de ayudas

García-Gallardo incidía en sus declaraciones en que la Seminci es un proyecto cultural “imprescindible” con una larga trayectoria y que desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte han seguido apoyando, “como no puede ser de otra manera”, con 250.000 euros dirigidos apoyar “gran parte” de las secciones que componen el festival.



En este sentido, recordó que el departamento que dirige Gonzalo Santonja tiene “diversas” iniciativas de apoyo tanto a la industria del cine, como al sector audiovisual, como la Filmoteca o la Film Commission, ha ejemplificado, para avanzar que seguirán buscando “emplazamientos y apoyando la grabación de largometrajes y cortometrajes” en la Comunidad.



Al hilo de esas palabras lamentaba, sin embargo, que en las últimas ediciones se haya desviado, “en algunos aspectos”, su “finalidad” para “apostar por unos proyectos puramente ideológicos” y que, a su juicio, están dirigidos a aprobar “la ingeniería social de género y verde” que desde la Consejería no han apoyado como, ha asegurado, tiene su reflejo en el expediente de subvención que ha tramitado este departamento.



“Estamos viendo como en el festival se incluyen algunas secciones como la sección del Cambio Climático, algo que consideramos que se desviaba de la finalidad original de lo que era la Semana Internacional del Cine Valladolid. Al final se trata de promocionar nuestra industria audiovisual, dar a conocer la obra de nuestros artistas y no se trata de promocionar los contenidos ideológicos de ninguna formación política, sino apostar sin ningún tipo de sectarismo por nuestra industria del cine”, ahondaba.



De ahí que insistiera en que en sucesivas ediciones se siga apostando por la “esencia” de este festival, que, en su opinión, es “poner en valor” Castilla y León y la industria del cine. “En definitiva, dar a conocer al mundo lo que es Castilla y León, lo que son nuestros paisajes, lo que es nuestra gente y lo que es nuestra cultura”, argumentaba.