Estupor por lo que un experto tuvo que aclarar a una tertuliana de TVE que hizo un test a su hija

Sorpresa generalizada entre algunos de los espectadores de La Hora de La1, el programa que presenta Silvia Intxaurrondo en las mañanas de TVE. En el espacio televisivo del ente público la periodista y el resto de tertulianos analizaban la actualidad del coronavirus con el epidemiólogo Quique Bassat y Laura Baena, de Malas Madres.

En un momento del programa, la tertuliana Mª José Landaburu ha hablado de que le ha hecho un test a una de sus hijas y de que es “incapaz de determinar si es positivo o negativo” porque la línea que sale “es tenue”: “La rayita sale que parece que no pero se intuye, ¿qué haces?”.

También se ha lamentado del precio de los test: “Soy madre de una familia numerosa. Los he comprado una vez pero no puedo, ni mucho menos, comprarlos todos los días”.

Después de la intervención de Landaburu ha intervenido el experto. Intxaurrondo le ha preguntado por el test que la colaboradora le ha hecho a su hija y el experto ha tenido cero dudas: “Eso es positivo hasta que se demuestre lo contrario”.

Ha explicado Bassat que en caso de negativo “no debería salir ninguna rayita” y por lo tanto “se debe interpretar como positivo”.

“Pues fíjate, porque me lo dices tú, pero esta mañana estábamos todos diciendo ‘es muy tenue, parece que no o parece que sí’”, ha señalado la tertuliana tras la respuesta del experto.

En Twitter, muchos usuarios que han visto lo ocurrido en directo no daban crédito y han cargado contra Landaburu por no saber interpretar un test de antígenos y por no leer las instrucciones que vienen dentro de la caja.