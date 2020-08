Estuve 10 días en coma y tuve que reaprenderlo todo. Ahora soy profesora y escritora

Hay días y días. A veces sufro dolores fantasma en mis extremidades y no puedo pasar mucho rato escribiendo a mano. A veces la gente se irrita cuando les pido que escriban algo por mí o si no me veo capaz de subir las escaleras. A veces me miran mal en los bares si pido que me pongan tapón en mi vaso porque no soy capaz de llevarlo sin derramarlo. La gente mayor me pide el asiento cuando voy en metro y yo me siento demasiado avergonzada y cansada como para explicar que no puedo, de modo que me pongo en pie, me agarro a los barrotes y llego a mi destino temblando de cansancio.