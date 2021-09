Euprepio Padula conquista Twitter con este mensaje a los neonazis de la manifestación de Chueca

El ‘coach’ televisivo Euprepio Padula ha conseguido una notable difusión en Twitter gracias al mensaje directo que ha enviado a los participantes de la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado en el barrio madrileño de Chueca, donde un grupo de manifestantes profirió consignas como “fuera sidosos de Madrid” o “fuera maricas de nuestros barrios”.

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social, Padula se dirige directamente a los neonazis: “Les quiero decir claramente, a la cara, si es que tienen cara para contestarme, para verme, que nosotros no nos iremos a ningún lado. Este es nuestro barrio, esta es nuestra ciudad, este es nuestro país”.

“Y este país, esta ciudad, este barrio, no tienen lugar para quien no respeta al diferente. Y todos tenemos que hacer que esos, no les llamo ni personas porque no lo son, esos enfermos de odio y de homofobia no tienen lugar en esta sociedad”, prosigue.

Padula asegura que, entre todos, hay “que ganarlos y sin miedo”: “Yo no tengo miedo. Tú tampoco tienes que tener ningún miedo a los neonazis porque es lo que buscan, darnos miedo”, subraya antes de zanjar: “Fuera homofobia de Madrid, de Chueca, de España, de todo el mundo”.

En un día, el vídeo supera los 2.600 ‘me gusta’.