España y Morata reinan en la locura: a cuartos de la Eurocopa tras ganar 3-5 a Croacia en la prórroga

Aún se lamentaba ‘La Roja’ (hoy también de blanco) cuando un minuto después una cesión muy larga de Pedri a Unai Simón acababa en autogol, uno de los más absurdos de la Eurocopa. El portero vitoriano —no se sabe si velado por el sol o qué— no controló el balón y se le coló para hacer el 1-0.

Pasado el 18′, Morata tuvo el 0-1 en su cabeza. Remató casi a placer a dos metros de la línea de gol pero con la mira muy desviada. Su fallido testarazo dio en el brazo de Vida, pero el árbitro no vio nada punible para desesperación del equipo español, que reclamó amargamente penalti.

No faltó de nada. Hubo fútbol, mucho, pero también desconcierto. Desde el autogol casi cómico de Unai Simón a la reacción española, con remontada croata del 3-1 al 3-3 en los últimos minutos que llevó el choque a la prórroga. Y en el tiempo extra, por si faltaban ingredientes, apareció Morata. Inmenso en el juego siempre, fallón ante el gol, esta vez sacó lo mejor de sí para hacer un tanto fantástico que abrió las puertas de los cuartos.

En un partido tan loco, pasó lo que más morbo podía generar. En el 99′ llegó no el gol, sino el golazo de Morata, que controló con mucha clase y ‘fusiló’ a Livakovic para poner en ventaja a España. Premio a su partido de lucha sin descanso. Y premio, en forma de asistencia, para un Dani Olmo que resultó vital desde que apareció mediada la segunda parte.

No podía haber mejor respuesta española, con un hiperactivo Morata, sin gol por entonces pero siempre un dolor de cabeza para la zaga balcánica. No dejaba de perseguir un balón. Una acción de pillo de Ferrán Torres, que se la jugó a Gvardiol tras un balón en largo de Pau Torres, significó el 1-3 en el 77′. El del City se plantó solo ante Livakovic y definió de nota, colocada y entre las piernas del portero.

Cambiaron las tornas y la confusión pasó al lado croata, que se quedó aún más ko con el inmediato quinto tanto español, obra de Oyarzabal en un contrataque perfecto justo antes del descanso y también a pase de Olmo. Hasta pudo llegar el sexto, con el omnipresente Morata rondando la meta rival.

Quedaban 15 minutos, Croacia dos abajo y no podía repetirse la historia del tiempo ordinario. Budimir tuvo el 4-5 nada más comenzar la segunda parte, pero su golpeo se fue rozando el poste. No hubo apenas más concesiones y, ya por fin, no hubo más sorpresas, aunque bien pudo llegar el sexto de una selección que sale muy reforzada de esta locura de partido.

España, pese a todo, ya está en cuartos y se medirá a Francia o Suiza este viernes en San Petersburgo.